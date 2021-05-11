Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе, в результате которой погибли 10 человек, террористическим актом, который направлен против детей и выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Это огромная страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания", - сказал городской глава.

Напомним, 11 мая в школе №175 Казани (столице республики Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. В результате погибли 10 человек.

Также "Страна" сообщала, что Ильназ Галиев ранее сам закончил эту школу, при чем во время учебы у него были плохие отношения с учителями и учениками. За две недели до случившегося он получил лицензию на право владеть оружием. В день трагедии он написал в своем Telegram-канале сообщение о том, что намерен "убить огромное количество биомусора".

Во время допроса парень заявил, что "родился Богом".