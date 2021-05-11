Министерство иностранных дел Украины осудило эскалацию в Восточном Иерусалиме, признало право Израиля на самооборону и призвало обе стороны воздержаться от насилия.

Об этом пресс-служба МИД Украины сообщила в Twitter.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - сказано в сообщении.

Посольство Украины Израиля рекомендовало украинцам внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности.

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля, а также возможными обстрелами центральной части Израиля, в т.ч. города Иерусалим, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщению местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

Посольство призывает граждан Украины относиться ко всем предупреждениям об опасности как к реальным и следовать инструкциям местных властей.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, расположенных в непосредственной близости к сектору Газа во время включения сигнала воздушной тревоги, гражданам рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - предупредили в посольстве.

В случае попадания в чрезвычайные обстоятельства гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль.

Напомним, в последние дни на Ближнем Востоке наблюдается резкая эскалация палестино-израильского противостояния. 10 мая в Иерусалиме палестинцы атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору, в беспорядках с полицией пострадали сотни людей.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав очистить от сил безопасности Храмовую гору в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС.

"Страна" разбиралась, ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме.