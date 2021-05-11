19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, которую ранее сам закончил, считает себя Богом. Ко всем окружающим он испытывает ненависть, а правоохранителей подозревает в экстрасенсорных способностях.

Видео с допросе Галявиева появилось в сети в день трагедии - 11 мая.

На кадрах видно, что парень лежит на лавочке в камере, положив руки за голову. На нем надеты только брюки, верхняя часть тела - без одежды. Говорит он очень громко, даже кричит.

"Я родился Богом, бл@ть. Просто осознал я это не сразу, бл@ть, месяца два назад я это осознал. Летом во мне начал пробуждаться мостр. Я всех нах@й бл@ть начал ненавидеть. Я всегда нах@й всех ненавидел. (Далее обращается к следователю - Ред.) Не смей нах@уй психологические эксрасенсорные х@йни. Я не долбо@б. Я не эти ебл@ны, которым вы приписываете вот это - свое субъективное мнение", - говорит казанский стрелок.

На вопрос следователя, сказал ли емe кто-то, что он стал Богом, он ответил: "Нет, никто не говорил бл@ть. Я сам осознал нах@й. Я впервые это сказал своей маме бл@ть. У меня мамы нет. Иногда я ее просто вызываю. Она мне не мать бл@ть. У меня нету родителей. Я вас всех нах@уй ненавижу. Отчима нет. У меня нет матери, я от всех отказался. Я никогда их не называл ни мама, ни папа".

Напомним, 11 мая в школе №175 на улице Файзи в Казани парень открыл стрельбу. Позже в здании школы произошел взрыв. В результате погибли 10 человек.

Как оказалось, стрельбу устроил 19-летний парень по имени Ильназ Галявиев. Перед этим он написал в соцсети о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться. Парень закончил эту школу 4 года назад, во время учебы у него были плохие отношения как с учениками, так и с учителями.