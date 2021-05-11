Мэр Херсона Игорь Колыхаев тремя днями ранее отметил 50-летие. По случаю юбилея он решил сам себя поздравить с днем рождения.

Поздравление Колыхаев опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 8 мая.

"С Днем рождения, Игорь Викторович! Пусть Бог хранит Вас и Херсон!", - написал градоначальник, прикрепив свою фотографию.

Напомним, народный депутат из депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев победил во втором туре выборов городского главы Херсона. За него проголосовали вдвое больше избирателей, чем за главного соперника. Выборы прошли в ноябре прошлого года.

Колыхаев получил 63,59%, или 34 125 голосов избирателей. Что касается его основного (и единственного) конкурента, Владимира Сальдо, занимавшего пост мэра города с 2002 по 2012 годы, то за него проголосовали 18 135 человек.

Ранее мы рассказывали, как Игорь Колыхаев вместе с губернатором Херсонской области Сергеем Козырем и другими чиновниками посетили закрытую вечеринку, приуроченную к Международному дню театра. На мероприятии танцевали полуобнаженные девушки. Мы публиковали фото и видео закрытой вечеринки.

Также "Страна" ранее подробно рассказывала, кто такой Игорь Колыхаев.