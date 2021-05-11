Самый популярный блогер из Украины Ивангай (настоящее имя - Иван Рудской - Ред.), который ранее обвинил Юрия Дудя в цензуре во время подготовки интервью, снова раскритиковал журналиста. На этот раз блогер заподозрил, что из трусости Дудь решил записать интервью с ним в ночное время.

Соответствующий пост Ивангай разместил в Twitter.

"Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг "понадобилось утром уже улетать". Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло", - написал блогер.

Напомним, что интервью с Ивангаем Дудь выпустил 18 марта. В нем блогер назвал Путина сильнейшим человеком в мире, а также заявил о том, что был вынужден бежать из России из-за давления правоохранителей и своих проукраинских постов.

Спустя примерно полтора месяца Ивангай заявил, что популярный российский журналист Юрий Дудь вырезал из интервью его "главный месседж". Речь о заявлении, что его прабабушка была жертвой Голодомора, дедушка пострадал от НКВД, а "теперь Украина имеет войну с Россией".

После этого Дудь заявил, что фрагменты интервью были вырезаны из уважения к зрители и герою, поскольку он путался и не до конца мог сформулировать свою мысль. Также Дудь опубликовал вырезанный фрагмент интервью с Ивангаем про Украину, Крым и Голодомор.