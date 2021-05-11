19-летний Ильназ Галявиев, который устроил сегодня смертельную стрельбу в казанской гимназии, где когда-то учился, владел лицензией на оружие. Соответствующий документ он получил 28 апреля, через два дня после того, как его отчислили за неуспеваемость из колледжа ТИСБИ, где он пытался освоить профессию программиста. Об этом пишут российские СМИ.

Также в сети опубликовано фото дробовика, из которого сегодня были сделаны смертельные выстрелы. По данным СМИ, это автоматический дробовик Hatsan Escort.

Фото: t.me/ENews112

Напомним, что аналогичная ситуация с получением лицензии на оружие произошла и в случае массового расстрела в колледже Керчи 17 октября 2018 года, где 18-летний Владислав Росляков убил 20 человек и покончил с собой. Росляков также незадолго до кровавой бойни получил официальное разрешение на владение ружьем 12 калибра.

Ранее "Страна" писала о том, что 11 мая в Казани в гимназии №175 на улице Файзи произршла стрельба, а затем последовал взрыв. Дети, спасаясь, выпрыгивали из окон школы. По подозрению в нападении на школу задержан 19-летний Ильназ Галявиев. Накануне нападения он написал о намерении убивать людей в Telegram-канале.

Также сообщалось, что число погибших в результате расстрела в школе выросло до 10 человек.