Количество погибших в результате стрельбы в казанской школе утром во вторник, 11 мая, выросло до 10.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Число погибших при нападении на казанскую школу №175 выросло до 10", - говорится в сообщении.

Напомним, в пресс-службе президента Татарстана заявляли, что по официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек (среди них семеро детей и учительница). Таким образом, умерли еще двое.

Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани 11 мая. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания. Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать. Накануне нападения он написал о намерении убивать людей в Telegram-канале.

Устроил стрельбу 19-летний парень по имени Ильназ Галявиев. Известно, что задержанный за стрельбу в школе окончил ее 4 года назад. Во время учебы у него были плохие отношения с учениками и учителями.

Ученица казанской гимназии №175, в которой Ильназ устроил кровавую расправу, рассказала подробности того, что в происходило внутри школы во время захвата. По ее словам, учительница объяснила, что в школу зашли люди с дробовиком. Потом директриса по громкой связи объявила о том, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо.

"Много людей пострадали и школа была вся вдребезги", - добавила школьница.