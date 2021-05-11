Апелляционный суд удовлетворил иск Министерства образования и науки, которое оспаривало решение ОАСК об отмене нового украинского правописания.

Об этом сообщил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, который судился с министерством от имени Общественного объединения "Правовое государство".

Таким образом, на данный момент действует новое украинское правописание.

Однако, он планирует подавать кассацию и далее доказывать, что Кабмин не имел права принимать постановление №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания", которым внедрялись изменения украинского правописания.

"Апелляционный суд заседал очень долго, судьи долго совещались и вынесли такое решение, не дав никаких пояснений на заседании. Мы будем оспаривать это решение в кассации. До момента вынесения решения в кассации действуют все нормы "етер", "павза", "фавна", "віцепрем’єр" и прочие одиозные правила, которые незаконно утвердил Кабмин, и о чем было вынесено решение Окружного админсуда.

Правильно писать на украинском именно так, как предусмотрено в этом "правописе"", - отметил Кравец.

Напомним, в новой редакции правописания Кабмин предлагал целый ряд новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской - Донський, Трубецкой - Трубецький, Игорь Крутой - Ігор Крутий). Исключение в этом правиле - только Лев Толстой.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения предлагалось передавать буквой т. Таким образом вводились орфографические варианты анафема и анатема, пауза и павза, Афіни и Атени, дифірамб и дитирамб, ефір и етер, міф и міт.

О восьми главных изменениях рассказывала "Страна".

В январе 2021 года суд отменил новое правописание. Однако весной Кабмин подал апелляцию на решение об отмене.