В ближайшие две недели Конституционный суд Украины планирует рассмотреть дела о получении персональных данных и мониторинге госвыплат, назначении членов НКРЭКУ и нормах Избирательного кодекса.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте Конституционного суда.

11 мая КСУ рассматривает представление нардепов, где оспаривается ряд законов по поводу получения и обработки персональных данных, а также верификации и мониторинга госвыплат.

18 мая Конституционный суд рассмотрит представление нардепов по поводу конституционности положений закона про НКРЭКУ и ряда указов президента Украины (2018-2019 годов), которыми назначались члены регулятора.

Кроме того, 20 мая в повестке дня - представление нардепов по поводу норм Избирательного кодекса, а именно проведения выборов депутатов по пропорциональной системе.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В конце апреля заместитель председателя суда Сергей Головатый распорядился не выплачивать зарплату Тупицкому, а тот отменил распоряжение.