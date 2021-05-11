Одетый во все черное 19-летний стрелок Ильназ Галявиев шел по Казани к месту кровавой бойни в гимназии №175, с дробовиком в руках. Часть его пути попала на камеры наблюдения.

На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как будущий убийца на своем пути встречает случайного прохожего и машет ему оружием. Также на видео попало, как Галявиев входит с дробовиком в гимназию, в которой он когда-то учился и где уже через несколько минут он расстреляет детей и взрослых.

Судя по опубликованному в сети списку пострадавших во время стрельбы, под пули стрелка попали дети разного возраста - от начальной школы до старшеклассников.

Напомним, утром 11 мая в казанскую школу №175 на улице Файзи с оружием ворвался 19-летний Ильназ Галявиев, который окончил это учебное заведение четыре года назад. Злоумышленник открыл огонь, а позже там произошел взрыв.

Ранее "Страна" писала о том, что Галявиева удалось задержать. Накануне нападения он написал о намерении убивать людей в Telegram-канале.

Также мы сообщали, что по официальным данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли 8 человек. Но ранее в СМИ появлялась информация о большем количестве погибших.