В Организации Объединенных Наций (ООН) выступают за сохранение "нормандского формата" в переговорах по Донбассу и за сохранение Минских договоренностей.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС во вторник, 11 мая.

"Мы всецело поддерживаем полное выполнение минских соглашений, а также всецело поддерживаем дипломатические усилия в рамках Нормандского формата. Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться. Мы не претендуем на какую-либо главенствующую роль, мы лишь хотим быть полезными в том объеме, в котором участники Нормандского формата сочтут нашу роль полезной", - сказал генсек.

Напомним, в интервью Financial Times Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" Соединенные Штаты и Канаду.

Также "Страна" сообщала, что 19 апреля состоялись переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу впервые после обострения на линии фронта.