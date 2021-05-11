В Украине через одну-две недели официально откроется Центр кибербезопасности, который в настоящее время уже работает.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате", - сказал он.

По его словам, этот Центр делали параллельно с Центром противодействия дезинформации, созданным при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в марте. Президент добавил, что новый орган официально откроется через одну-две недели (в мае - Ред.)

"Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации… В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", - сказал Зеленский.

На вопрос, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием Центров, Зеленский сказал следующее:

"Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы Центра".

Вместе с тем, Зеленский заявил, что "защищать страну, в том числе информационно, невозможно одним лишь Советом национальной безопасности и обороны Украины".

"Мы это делаем сегодня на уровне СНБО. Этого мало. Тем не менее, мы видим в этом серьезные результат и боремся с дезинформацией внутри страны, внешне сложно. Поэтому нам нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять свою работу и за пределы Украины", - добавил глава государства.

Сегодня в ходе форума украинский лидер заявил, что в скором времени в Украине откроется новый университет, в котором будут обучать профессиям, связанным с кибербезопасностью. Учебное заведение будет готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.

Также мы рассказывали, что 7 мая Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положение о Центре противодействия дезинформации. Также в Офисе президента рассказали, чем будет заниматься новый орган.