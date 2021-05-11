Ученица казанской гимназии №175, в которой сегодня 19-летний парень устроил кровавую расправу над учениками и учителями, рассказала подробности того, что в происходило внутри школы во время захвата.

По словам 15-летней Сабины, кошмар в школе начался в середине урока.

"В класс забежала учительца и быстро закрыла класс. Потом она объяснила, что произошло - в школу зашли люди с дробовиком. Потом директриса по громкой связи объявила о том, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись. Сели в угол класса. У многих детей была истерика".

По словам ученицы, она с одноклассниками слышали звуки 13-15 выстрелов.

"Говорят - не знаю, верно ли это, - что один класс взорвали. Потом, через минут 20 или меньше, к нам начали стучаться в кабинет. Оказалось, что это полиция. Нас вывели, отвели на улицу. Там было очень много людей, много пожарных машин и восемь или девять машин скорой помощи. Много людей пострадали и школа была вся вдребезги", - рассказала школьница.

Напомним, утром 11 мая в казанскую школу №175 на улице Файзи с оружием ворвался 19-летний Ильназ Галявиев, который окончил это учебное заведение четыре года назад. Злоумышленник открыл огонь, а позже там произошел взрыв.

Ранее "Страна" писала о том, что Галявиева удалось задержать. Накануне нападения он написал о намерении убивать людей в Telegram-канале.

Также мы сообщали, что по официальным данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли 8 человек. Но ранее в СМИ появлялась информация о большем количестве погибших.