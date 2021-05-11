В воскресенье, 9 мая, в Кишиневе задержали одного из подозреваемых в похищении бывшего судьи Николая Чауса, которое произошло в начале апреля.

Об этом сообщает Ava.

Операцию провели прокуроры по борьбе с оргпреступностью совместно с офицерами уголовного преследования. Подозреваемому 30 лет, его задержали на въезде в страну и арестовали.

В понедельник, 10 мая, мужчине выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Николая Чауса. Прокуроры будут требовать его предварительного ареста.

Напомним, Николай Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывался в Молдове с 2016 года. 3 апреля стало известно о похищении бывшего судьи.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

После этого украинская разведка опровергла свое участие в похищении Чауса.

Также мы писали о том, что СБУ открыла уголовное дело по похищению судьи Чауса.