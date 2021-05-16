Сегодня шестой лунный день, когда растущая Луна находится в созвездии Рака. Это спокойный и пассивный день. В отношении здоровья благоприятно скажутся дыхательные практики, умеренные физические нагрузки, занятия йогой, прогулки на природе, плавание, массаж. В целом, правильное расслабление, ароматерапия и отказ от курения сегодня будут крайне необходимы всем людям, и в особенности тем, у которых уязвимыми являются бронхи или верхние дыхательные пути.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которым пора заняться своим здоровьем. Это Львы, Весы и Рыбы.

Лев (23.07 - 23.08)

Настало время менять образ жизни и попробовать себя в чем-то новом. Начните с малого - контрастный душ и продолжительные пешие прогулки помогут улучшить кровообращение, откажитесь от курения или кальяна в течение 21 дня, не забывайте про уход за кожей (крем с SPF от 15 и выше при выходе на улицу, средства от комаров и клещей). Держите в аптечке антигистаминные средства первой помощи, которые могут понадобиться вам при укусе насекомого или в случае другой аллергии. Также вас могут мучать головокружения вследствие смены погоды. Будьте начеку, чтобы помочь своему организму.

Весы (24.09 - 23.10)

Стабильные майские дни могут вызвать у Весов скуку. Будьте осторожны - из-за постоянного стремления к новым высотам у вас могут появиться признаки депрессии. Вы будете стремиться искать новые источники дохода, развиваться в хобби, захотите принять участие в соревнованиях. И это поможет вам достичь успеха практически в любом деле, за которое бы вы не взялись. Однако звезды рекомендуют не торопиться с принятием важных решений, потому что главное для вас и вашей семьи - не скорость, а результат и качество отношений. Чтобы минимизировать риски, ДТП и производственные травмы нужно быть постоянно начеку.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Наступило время, когда нужно проверить свое здоровье, уделить больше внимания иммунной системе и скорректировать свой рацион питания. Вам показано санаторно-курортное лечение и косметические процедуры. Отдых сейчас станет самым лучшим антидепрессантом для вас и может заменить любые лекарства и тем более алкоголь, если вы рассматриваете его в качестве средства для эмоционального расслабления. Звезды советуют вам воздержаться от любых предложений по работе, которые могут показаться вам выгодными. Со временем вы поймете, что они обманчивы.

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