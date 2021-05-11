В скором времени в в Украине откроется новый университет, в котором будут обучать профессиям, связанным с кибербезопасностью. Учебное заведение будет готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский входе общения с журналистами после после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30" во вторник, 11 мая.

"Мы будем открывать новый мощный университет, презентация его практически готова. Университет, в котором будут такие именно такие профессии, связанные с кибербезопасностью страны, людей. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета…Мы будем отбирать лучших детей, будем давать очень высокие стипендии", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в университете будут построены современные лаборатории, киберцентры и биохимические центры. В учебном заведении будут серьезно подходить у отбору преподавательского состава, в том числе привлекут и иностранных специалистов.

Зеленский об университете с 26:57

Напомним, 11 мая президент Зеленский стал первым спикером на форуме "Украина 30", который посвящен безопасности.

Также сообщалось, что в ходе форма Зеленский заявил, что не ожидает наступления России на Украину.