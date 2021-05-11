Фамилии 13 человек могут попасть в список олигархов Украины.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время Всеукраинского форума "Украина 30", новая сессия которого посвящена вопросам безопасности страны.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон о деолигархизации.

"Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.

По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", - сказал Данилов. При этом фамилии он не называл.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил законодательно закрепить понятие "олигарх", чтобы, по его словам, бороться с этими самыми олигархами путем их превращения в обычных бизнесменов и подчинению обязательным общим правилам. Не исключено, что с помощью антиолигархического закона ряду лиц перекроют путь выборы президента.