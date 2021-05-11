В Украине собираются признать олигархами 13 человек
Фамилии 13 человек могут попасть в список олигархов Украины.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время Всеукраинского форума "Украина 30", новая сессия которого посвящена вопросам безопасности страны.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон о деолигархизации.
"Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.
По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", - сказал Данилов. При этом фамилии он не называл.
Напомним, президент Владимир Зеленский предложил законодательно закрепить понятие "олигарх", чтобы, по его словам, бороться с этими самыми олигархами путем их превращения в обычных бизнесменов и подчинению обязательным общим правилам. Не исключено, что с помощью антиолигархического закона ряду лиц перекроют путь выборы президента.