Сегодня начинается пятый лунный день в знаке Зодиака Рак, когда многие представители гороскопа эмоционально ощутят свое предназначение и судьбу, некоторые захотят сбросить сдерживающие "предохранители" и освободиться от внутренних рамок. День будет удачным для решительных и смелых людей, можно не бояться быть искренним и открытым миру.

Астрологи называют этот день удачным для того, чтобы наконец-то начать делать то, чего вы раньше не делали. Для Тельцов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев день будет благоприятным, чтобы сменить свой стиль, прическу, режим дня.

Телец (21.04 - 21.05)

Для Тельцов день отличный не только для смены имиджа, но и других новшеств. Например, до полудня можете смело обращаться к руководству - все получится. А если соблюдать официальный дресс-код, приходя на мероприятия не в привычной спортивной одежде, а в костюме и белой рубашке/блузе, то успех будет гарантирован на 100%. Если стремитесь к позитивным переменам, не бойтесь отпускать прошлое и подготовьтесь к тому, что совсем скоро в вашей жизни произойдет маленькое открытие. Звезды пророчат, что вам невероятно повезет в любви. Впереди вас ждут крутые события, если только вы не будете сопротивляться. Именно изменения приведут вас к победе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Отличный день для решения профессиональных вопросов, проведения совещаний. Честность может привести вас к приятным изменениям в карьере. Если не будете лениться - сможете достичь триумфа! Также удачными будут финансовые дела. Можете обращаться в финансовые учреждения для реализации творческих проектов. Не теряйте веру в себя и не отказывайтесь от своих целей. Скорпионам показаны любые эксперименты с внешностью - от прически до покупки украшений, пирсинга или татуировок. Конечно, все изменения показаны в том случае, если ваша работа позволяет такие формы самовыражения.

Козерог (22.12 - 20.01)

У вас успешный период в карьере, но вам следует отказаться от рутинных подходов в работе и попробовать новые механизмы повышения качества услуг, подходы в организации труда, усовершенствования качества продукции. Только изменив стиль управления вы сможете воплотить желаемое в действительное. День может принести радость, смех и слезы - но все это только к лучшему! Настало время взять себя в руки и открыться сюрпризам, которые для вас подготовила судьба. Также день будет удачным для укрепления личных отношений и решения важных задач. Вечер можно провести вместе с родными или детьми.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы можете вдруг почувствовать недостаток сил, но к вечеру они восстановятся. Поэтому есть смысл позволить себе полентяйничать, если у вас резко возникнет такое желание. Сегодня вам как никогда важно восстановить внутреннюю гармонию. Поэтому не теряйте время на неприятных вам людей и не паникуйте, если что-то пойдет не по плану. Лучше отключите все гаджеты и отдохните, как следует. Вот увидите, как смена рабочего ритма на "пижамный" принесет вам массу свежих идей, к которым мир был прежде просто не готов.

Напомним, на этой неделе - с 10 по 16 мая - все знаки Зодиака ждал ряд неотложных дел. Загляните в недельный гороскоп, чтобы проверить, сбылось ли предсказание для вас.

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