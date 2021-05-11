Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в содружество стран Евросоюза и членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО) является стратегическим курсом страны.

Об этом президент заявил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30". Безопасность страны", посвящен обсуждению стратегии защиты и обороны государства.

"Стратегическим курсом государства является получение полноправного членства в Европейском Союзе... Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и получение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент выразил надежду, что уже июне Украина увидит "мощный сигнал" от стран Альянса.

Также во время своего выступления от заявил о важности визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Первый официальный визит госсекретаря США был именно в Украину. Я думаю, что это не случайность. Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. О мощном договоре относительно будущего флота Украины. И также говорили о вероятном будущем двухстороннем договоре между Украиной и США", - сказал глава государства.

Он добавил, что этот документ будет "очень важным" и для украинской армии, и для национальной безопасности Украины.

Напомним, во время недавнего визита в Польшу Зеленский подписал со своим польским коллегой Анджеем Дудой декларацию о европейской перспективе Украины. В документе говорится, в частности, о намерениях Украины подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) после выполнения ряда условий, и в этом стремлении Киев может рассчитывать на поддержку Польши.

Между тем, посол Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикас заявил, что в настоящее время среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно вступления Украины в содружество.