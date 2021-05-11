По официальным данным, в результате стрельбы, которая утром во вторник, 11 мая, произошла в казанской школе, погибли 8 человек, а не 13, как сообщалось ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана, пишет ТАСС.

Среди восьми погибших - семеро детей и учительница. Ранены, по информации пресс-службы президента Татарстана, 20 человек.

Также правоохранители опровергают информацию о втором стрелке. Задержанный Галявиев был один. Данные о его сообщниках и о втором стрелке, которого якобы ликвидировали в школе, не соответствует действительности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

Напомним, стрельба произошла утром 11 мая в казанской школе №175 на улице Файзи. 19-летний Ильназ Галявиев, который окончил это учебное заведение четыре года назад, ворвался в здание и открыл огонь. Позже там произошел взрыв. Ранее СМИ сообщали о 13 убитых в результате инцидента.

Также мы писали о том, что Галявиева удалось задержать. Накануне нападения он написал о намерении убивать людей в Telegram-канале.

Кроме того, сообщалось, что у молодого человека был сообщник, который якобы удерживал в здании школы несколько человек и которого в результате ликвидировали. В итоге правоохранители эту информацию опровергли.