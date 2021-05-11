Жена экс-нардепа, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia), которая в ночь на 9 мая выступила в одном из клубов Москвы на секс-позитивной вечеринке, прокомментировала посыпавшуюся в ее адрес критику.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще, поднимайте мои публикации в топ!" - написала Топольская в соцсети и сопроводила пост своей не самой презентабельной детской фотографией, носящей скорее интимный характер. На фото запечатлено, как маленькая девочка справляет нужду.

Напомним, все участники московской вечеринки, где выступила Топольская, должны были соблюдать правила "секс-позитива с соблюдением принципа согласия". Также правила мероприятия предполагали возможность "делать все что угодно, но нельзя мешать другим". Видеосъемка и фотографирование были запрещены.

Как известно, Сергей Лещенко сейчас почти открыто работает на Офис президента и в рамках этой работы регулярно борется с "пятой колонной Кремля" в Украине, это не помешело его жене подзаработать в столицу "страны-агрессора".

Ранее "Страна" писала о том, что в 2020 году средняя зарплата Лещенко в "Укрзализныце" составляла почти 210 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что Сергей Лещенко с женой заехали в скандальную четырехкомнатную квартиру в центре Киева.