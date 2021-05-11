В соцсетях опубликовали имя пособника молодых парней, которые устроили стрельбу в школе утром во вторник, 11 мая.

Об этом пишет Telegram-канал Life shot.

"Предполагаемый пособник стрелков задержан в Казани. Это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 мая в Казани парень с оружием открыл стрельбу.

Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания. Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать, второго стрелка - ликвидировали. На месте происшествия работают медики и правоохранители.

Семь человек погибли, 16 пострадали в результате стрельбы, сообщил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале", - сказал он в эфире российских телеканлов.

Минниханов уточнил, что среди 16 пострадавших - 12 детей и четверо взрослых.

Также сообщалось, что в казанской школе, где произошла стрельба, обнаружили растяжки. Там могут быть несколько взрывных устройств.

Мы публиковали фотографию 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе. Также рассказывали, что четыре года назад он закончил это учебное заведение.

Также задержанный за стрельбу Ильназ Галявиев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.