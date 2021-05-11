Задержанный за стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Telegram-канал Галявиев завел несколько дней назад, 6 мая. Он называется "Бог", в нем всего 4 подписчика.

"Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь", - написал в 08:57 11 мая Галявиев.

Одна из учениц школы школы №175 в Казани сообщила, что первые выстрелы начались в 09:40, пишет Telegram-канал "Подъем".

"Во время нападения я с классом находилась на уроке. Примерно в 9:40 начались какие-то взрывы. Нам сказали сидеть тихо. И потом нас вывели", - сообщила она. По ее словам, один класс взорвали, много пострадавших.

Известно, что задержанный за стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев окончил ее 4 года назад. Во время учебы у него были плохие отношения с учениками и учителями. Первым стрелок убил охранника, после напал на учительницу, а затем в коридоре расстрелял учеников.

Напомним, стрельба произошла утром 11 мая в школе №175 на улице Файзи в российской Казани. Двое молодых людей ворвались в здание и начали стрелять, также в школе произошел взрыв. Дети в попытках спастись выпрыгивали из окон здания. Уже известно о минимум 13 погибших, среди них - и взрослые, и дети.

Также мы писали о том, что второго стрелка ликвидировали в здании школы в Казани.