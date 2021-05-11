19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, четыре года назад закончил это учебное заведение.

Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, во время учебы у него сложились нехорошие отношения с учениками и учителями.

Напомним, утром во вторник, 11 мая, в российской Казани парень с оружием открыл стрельбу.

Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания. Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать второго стрелка - ликвидировали. На месте происшествия работают медики и правоохранители. Число погибших в результате стрельбы выросло до 13.

Также сообщалось, что в казанской школе, где произошла стрельба, обнаружили растяжки. Там могут быть несколько взрывных устройств