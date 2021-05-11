В Минздраве не исключают, что Украина может столкнуться с четвертой волной Covid-19. Об этом во время брифинга во вторник, 11 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, несмотря на то, что в Украине снизились показатели заболеваемости и третью волну коронавируса уже считают преодоленной, украинцам расслабляться рано.

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расхолаживаться. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий", - заявил Максим Степанов и напомнил, что над миром нависла угроза нового штамма коронавируса, который принес много горя в Индии, зарегистрирован уже в некоторых странах Европы и приближается к границам Украины.

На видео - Степанов о четвертой волне коронавируса с 16:10

Напомним, по данным медиков, индийский штамм коронавируса поражает не только по легким и печени, но и кишечно-желудочный тракт.

Также мы сообщали, что по данным ВОЗ, на планете стабилизируется число заражений и смертей от Covid-19 и это дарит надежду на преодоление пандемии.