В казанской школе №175, где утром 11 мая двое молодых людей открыли стрельбу, нашли растяжки. Правоохранители предполагают, что там может находиться несколько взрывных устройств.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В здании школы, где произошли стрельба и взрыв, повсюду валяются стекла и выбитые двери. Правоохранители обнаружили там две растяжки. Предположительно, в здании школы может находиться несколько взрывных устройств.

После инцидента местные власти ограничили вход во все школы, сообщили в пресс-службе мэрии города. На место, где произошла стрельба, прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, стрельба произошла утром 11 мая в школе №175 на улице Файзи в российской Казани. Двое молодых людей ворвались в здание и начали стрелять, также в школе произошел взрыв. Дети в попытках спастись выпрыгивали из окон здания. Уже известно о минимум 13 погибших, среди них - и взрослые, и дети.

Также мы писали о задержании одного из стрелявших - 19-летнего Ильназа Галявиева. Он сообщил о том, что заложил взрывное устройство по месту своей прописки. Личность второго стрелка еще не установлена, он находится в здании школы и удерживает в заложниках около 6-7 человек.