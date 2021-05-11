Во вторник, 11 мая, в российской Казани второго стрелка, который подозревается в расстреле семерых восьмиклассников и учительницы, убили в здании школы.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании школы", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 мая в Казани парень с оружием открыл стрельбу. По данным, озвученным президентом Татарстана, 4 мальчика и 3 девочки стали жертвами стрельбы в школе в Казани, 16 человек (12 детей и 4 взрослых) в больнице.

Мы публиковали фотографию человека, который подозревается в расстреле людей в школе Казани. Его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет.