Число погибших в результате стрельбы в школе в российской Казани, которая произошла утром во вторник, 11 мая, выросло до 13 человек.

Стрелявших, по предварительным данным, было двое. Одного, 19-летнего Ильназа Галявиева, уже задержали. Личность второго стрелка еще не установлена, он находится в здании школы и удерживает в заложниках около 6-7 человек.

В сети появилось видео в раненными дети около школы в Казани (Видео 18+):

Напомним, стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Двое молодых людей ворвались в здание и открыли стрельбу, позже в школе произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания. Ранее сообщалось о погибших учениках школы, учителе и уборщице, а также как минимум о десяти раненых в результате происшествия людях. На месте происшествия работают медики и правоохранители.

Также "Страна" публиковала фото человека, который подозревается в расстреле людей в школе Казани. Это Ильназ Галявиев, ему, по предварительным данным, 19 лет. Когда его задерживали, то он сообщил правоохранителям, что заложил по адресу своей прописки взрывное устройство.