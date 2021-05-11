Фотографию человека, который подозревается в расстреле людей в школе Казани, опубликовали в сети.

Фото подозреваемого опубликовал телеграм-канал Mash

"Это Ильназ Галявиев, ему 19 лет и это он — один из двух казанских стрелков. Он убил семерых восьмиклассников и учительницу. При задерджании Ильназ заявил, что по адресу его прописки заложена бомба", - говорится в сообщении

Напомним, утром во вторник, 11 мая, в российской Казани парень с оружием открыл стрельбу.

Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать. Имя стрелка - Ильназ Галявиев. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Ряд российских СМИ сообщают, что у Галявиева может быть сообщник, который скрывается в школе.

На месте происшествия работают медики и правоохранители. Число погибших в результате стрельбы выросло до 13

Напомним, "Страна" рассказывала, как в американском штате Айдахо шестиклассница взяла пистолет и устроила в школе охоту на учеников, ранены были три человека.