В Литве задумались о пересмотре стратегии вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за зафиксированных в стране случаев тяжелой тромбоцитопении у молодых привитых этой вакциной людей.

Об этом со ссылкой на директора Государственной службы контроля за лекарствами Литвы Гитиса Андрулениса сообщает Delfi.

Впрочем, по словам Андрулениса, пока нет конкретных планов не рекомендовать прививать этой вакциной более молодых лиц.

"Мы считаем, что оценка Комитета по лекарствам, предназначенным для людей, а также дополнительная выдержка из характеристик препарата, зафиксированные в Литве случаи тяжелой тромбоцитопении могут создать предпосылки к пересмотру стратегии вакцинации", – сказал он.

Речь идет о пересмотре стратегии вакцинации препаратом AstraZeneca людей в возрасте 20–29 и 30–39 лет. При этом планируют учесть уровень заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.

По данным старшего советника Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКЗ Ругиле Пильвинене, в Литве зарегистрированы первые два случая атипичных тромбов после вакцинации от коронавируса.

"Тромбоцитопения с тромбозом, именно тромбоз сагиттального синуса – крупной вены головного мозга – были два случая. Оба случая у молодых людей – 27 и 30 лет", – сказала она и добавила, что в апреле были зарегистрированы еще несколько случаев тромбоза.

"Сообщено об одном, еще один тромбофлебит, один - тромбоза мезентериальных сосудов, это очень тяжелое нарушение, заканчивающиеся некрозом кишечника, но случай из этого сообщения достаточно скупо описан. Связано ли это с вакциной, или просто случайное совпадение, мы не можем сказать", – сказала она.

Напомним, что Евросоюз отказался продлевать контракт на поставку AstraZeneca с июня.

Также мы писали о том, что французская прокуратура начала расследование смертей после прививок вакциной AstraZeneca.