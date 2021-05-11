Визит в Украину главы Госдепа США Энтони Блинкена продолжает оставаться в центре внимания ведущих западных СМИ.

Так, влиятельная американская газета The Washington Post вышла с итоговой статьей в которой подробно разобралась, с чем же Энтони Блинкен вернулся из Киева и о чем говорил на Банковой.

Энтони Блинкен предупредил лидеров в Киеве, что будущее Украины под угрозой. И чтобы защитить независимость, нужно вести войну на два фронта. С одной стороны - с Россией, а с другой - с тотальной коррупцией внутри Украины.

Авторы утверждают, что глава Госдепа пообещал увеличить помощь для Украины после "безрассудного и агрессивного" стягивания российских войск к украинской границе. Но при этом он также осудил решение уволить руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Команда Блинкена применила к отношениям с Украиной метод "жесткой любви". Но остается скепсис относительно того, сработает ли такой подход.

Ведь в прошлом такой прием уже потерпел неудачу.

"С 2014 года главные темы изменились очень мало. Вопрос в том, есть ли политика для изменения динамики, чтобы госсекретарь не ездил туда следующие 4-8 лет с аналогичными вопросами. Я пока такой не вижу", - сказал старший политолог Rand Corp Сэм Чарап.

Во время визита в Киев американские чиновники избегали обещаний по поставкам конкретного военного оборудования Украине. Администрация Джо Байдена дала четко понять, что она считает противостояние США с Китаем главным вызовом 21-го века. И именно на это направление и будет брошено больше всего ресурсов.

"Хотя Украина до сих пор имеет сильную поддержку со стороны американских политиков. Но ее связь с национальными интересами США сейчас слабее, чем раньше", - делают вывод эксперты.

Ранее "Страна" сообщала, что Блинкен подвел первые итоги своего визита в Украину и назвал его "продуктивным времяпрепровождением"