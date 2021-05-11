Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что длительные карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, приводят к росту случаев детского ожирения. По данным исследования, в ряде стран Европейского региона ВОЗ каждый третий ребенок в возрасте от шести до девяти лет страдает от избыточного веса.

Об этом говорится в отчете регионального европейское бюро ВОЗ, обнародованном во вторник, 11 мая.

По данным исследования, которое проводилось онлайн в 36 странах, закрытие школ и ограничение активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей.

"Covid-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе - ожирение среди детей", - сказал Ганс Клуге, региональный директор ВОЗ по Европе.

По данным ВОЗ, ожирение и избыточный вес связаны с более серьезными симптомами в случае заболевания коронавирусной инфекцией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и раком.

Исследование показало, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. В США и Европе многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых, что вызывает новые проблемы со здоровьем.

"Самые высокие показатели избыточного веса и ожирения среди детей наблюдались в странах Средиземноморья, таких как Греция, Кипр, Испания и Италия, где от избыточного веса страдали более 40% мальчиков и девочек, а от ожирения – от 19% до 24% мальчиков и от 14% до 19% девочек", - добавили в бюро.

Ранее мы рассказывали, что в Минобразования предложили украинским школам продолжить обучение на месяц.

Между тем, днем ранее в Кабмине заявили, что адаптивный карантин в Украине продлят до августа.