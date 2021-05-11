В Казани подросток устроил стрельбу в школе, дети выпрыгивали из окон. Есть погибшие и раненые
Утром во вторник, 11 мая, в российской Казани парень с оружием открыл стрельбу. По предварительным данным, в результате происшествия есть раненные и погибшие.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания.
Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать. Его возраст, по данным представителей экстренных служб, ориентировочно 17-19 лет. Имя стрелка - Ильназ Галявиев. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Ряд российских СМИ сообщают, что у Галявиева может быть сообщник, который скрывается в школе.
На месте происшествия работают медики и правоохранители. По предварительным данным, при стрельбе в Казани погибли 6 детей, учитель и уборщица.
Напомним, "Страна" рассказывала, как в американском штате Айдахо шестиклассница взяла пистолет и устроила в школе охоту на учеников, ранены были три человека.
Также мы сообщали о том, что по данным ФСБ РФ, в Крыму двое подростков-последователей "керченского стрелка" готовили теракт в школе и тестировали взрывчатку на животных.