Утром во вторник, 11 мая, в российской Казани парень с оружием открыл стрельбу. По предварительным данным, в результате происшествия есть раненные и погибшие.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать. Его возраст, по данным представителей экстренных служб, ориентировочно 17-19 лет. Имя стрелка - Ильназ Галявиев. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Ряд российских СМИ сообщают, что у Галявиева может быть сообщник, который скрывается в школе.

На месте происшествия работают медики и правоохранители. По предварительным данным, при стрельбе в Казани погибли 6 детей, учитель и уборщица.

Напомним, "Страна" рассказывала, как в американском штате Айдахо шестиклассница взяла пистолет и устроила в школе охоту на учеников, ранены были три человека.

Также мы сообщали о том, что по данным ФСБ РФ, в Крыму двое подростков-последователей "керченского стрелка" готовили теракт в школе и тестировали взрывчатку на животных.