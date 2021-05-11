Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили международную преступную группировку, в состав которой входили граждане нашей страны, Нигерии и Сьерра-Леоне. Мошенники продавала поддельную вакцину от коронавируса Pfizer за 250 долларов.

Об этом сообщается на сайте ведомства утром во вторник, 11 мая.

По данным СБУ, злоумышленники широко рекламировали свои услуги и заявляли, что могут поставлять вакцину от Пфайзер, при этом на самом деле они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer, - рассказали в ведомстве.

Чтобы убедить клиентов в наличии препарата, мошенники предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. В документах были указаны расчетные счета для перевода денег, которые открыты для украинцев.

По данным СБУ, стоимость одной "фейковой вакцины" составляла $250. В первую очередь, злоумышленники работали на клиентов из России и Индии.

СБУ в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце прошлого месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с коронавирусом.

Также сообщали, что в Кривом Роге продавали поддельные ковид-справки для выезда за границу.