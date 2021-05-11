Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал рассказал об угрозе индийского штамма коронавируса, который поражает не только по легким и печени, но и кишечно-желудочному тракту. Также глава Минздрава не исключил наступления четвертой волны пандемии в Украине.

Об этом министр сообщил в ходе онлайн-брифинга утром во вторник, 11 мая.

Степанов заявил, что штамм подступает к украинским границам и рассказал, чем он опасен.

"Он (индийский штамм - Ред.) очень опасный, очень агрессивный, даже больше, чем южноафриканский и британский. Он выражен очень сложной клинической картиной с поражением не только органов дыхания, а и кишечно-желудочному тракта и почек", - сказал министр.

Степанов добавил, что по данным индийских СМИ, штамм провоцирует слепоту и мукормикоз (очень редкая инфекция. Она вызвана влиянием мукорной плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах - Ред.)

В связи с этим он призвал украинцев не расслабляться, несмотря на победу над третьей волной коронавируса.

Степанов об индийском штамме - с 16:33

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Индии пациенты с коронавирусом поступают в больницы каждые 20 минут из-за нового штамма Covid-19.

Также сообщали, что в ближайшее время Украине отправит Индии гуманитарную помощь.