В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к кибератаке на американский трубопровод Colonial Pipeline, которая была совершена 7 мая.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

По словам Дмитрия Пескова, США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности.

Напомним, кибератака на трубопровод Colonial Pipeline произошла 7 мая. В ней, по информации американских СМИ, заподозрили группировку DarkSide, связанную с Россией. Байден заявил, что у американских разведслужб нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к атаке на Colonial Pipeline, однако, по его словам, есть свидетельства, что вирус-вымогатель находится в России.

"Страна" писала о том, как недавно новый посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев может поделиться с Соединенными Штатами, а также с другими странами Запада, опытом в противостоянии кибератакам из России.