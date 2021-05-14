Сегодня 4-й лунный день в Близнецах, который лучше всего подходит для начала реализации новых проектов и замыслов. Самое время претворять в жизнь вчерашние планы. Чтобы легче приступить к делам, постарайтесь в первой половине дня выбросить из головы все лишнее, отсечь прошлое и попрощаться с ненужным.

Это касается также знаков Зодиака, которых забыть сложнее всего. Но если отношения изжили себя, постарайтесь не возвращаться к мыслям о том, как вам хорошо было с Девами, какими беззаботными вы были с Весами, энергичными - с Близнецами и веселыми - со Львами. Впитывайте и запоминайте новую информацию, двигайтесь вперед к неизвестному и привлекайте в свою жизнь незабываемые приключения. Между плохим и хорошим, между старым и новым, выбирайте последнее, неважно касается ли это людей, дорог или мероприятий.

1 место - Девы (24.08 - 23.09)

Дев невозможно стереть с памяти, жизнь с ними во многом могла казаться калейдоскопом счастливых мгновений. Однако они воспринимают разрыв как предательство, и для них это не менее разрушительно, чем для вас, потому что в своих чувствах этот знак зодиака невероятно честен, открыт и романтичен. Чтобы разлука с Девами прошла безболезненно, не стоит впадать в депрессию, обвинять в чем-то себя или вашего партнера. Лучше стиснув зубы, погрузиться с головой в работу. Так можно легче смириться с реальностью и перестать жить в иллюзорных событиях, сотканных из счастливых минут прошлого. Дайте себе и Девам эмоционально прожить разрыв самостоятельно. В качестве терапевтических практик обоим подойдут просмотры любимых фильмов, рыдания в подушку и спокойная музыка.

2 место - Близнецы (22.05 - 21.06)

После завершения отношений, эмоции, которые вы испытывали вместе с Близнецами, так быстро не пройдут. Этот знак может подумать о расставании только с властным и авторитарным партнером, который подавляет его в развитии, отнимает свободу и запрещает общение с другими людьми. В целом Близнецы неконфликтный знак, поэтому многие союзы в этом плане может ожидать нарастающее раздражение на почве непонимания. Иногда Близнецы будут изображать из себя жертву, пытаясь вернуть партнера обратно, могут притворяться безразличными и меланхоличными. Лучший способ расстаться с ними - отправить короткое сообщение и не поднимать трубку на звонки. Страдания - это неотъемлемый атрибут близнецового расставания, которое даже в чем-то идет им на пользу. Со временем они выглядят стройнее и увереннее, сердечные шрамы затягиваются и они забывают своего избранника.

3 место - Весы (24.09 - 23.10)

Если вы хотите расстаться с Весами - нет ничего проще. Просто начните ежедневно жаловаться и ворчать, рассказывая о несправедливости судьбы, проблемах на работе, подарках, которые мужья дарят подружкам, но не вам. В качестве тяжелой артиллерии можете попросить у Весов в долг и не отдать сумму, устроить беспорядок в доме и постоянно критиковать их вкусы. Претензии и упреки переполнят чашу терпения этого знака и они сами примут решение расстаться с такой брюзгой. Но после разлуки вы должны продемонстрировать, что самостоятельны и независимы, поэтому не нуждаетесь в опеке Весов. Это нужно сделать по той причине, что бывших любимых у Весов не бывает - они продолжают немного любить тех, кого любили ранее.

4 место - Львы (23.07 - 23.08)

Лев - весельчак и авантюрист, рядом с которым ощущаешь невероятный прилив энергии и мотивацию действовать. Он практически всегда находится в хорошем настроении, поэтому в жизни остальных знаков Зодиака его влияние весомо. Это "человек-праздник" даже для самых унылых и асоциальных типов. Поэтому даже после расставания с ним вы наверняка будете полны светлых воспоминаний. При этом разрывать связь окончательно и бесповоротно вовсе не обязательно. Эти солнечные знаки станут отличными приятелями, если вы сможете сохранить с ними добропорядочные отношения. Коммуникация с такой харизматичной личностью даже по прошествии времени станет для вас судьбоносной.

Напомним, ранее "Страна" писала про знаки Зодиака, которые всегда спасут в трудную минуту.

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