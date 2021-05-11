В ООН полагают, что в ближайшем будущем достичь консенсуса по вопросу о введении миротворцев организации на Донбасс не удастся.

Об этом со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерреша сообщает "РИА Новости".

"Позиции относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть на Украине, очень разнятся. Поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Гутерреш.

Напомним, в феврале 2021 года Европарламент принял резолюцию по Донбассу. Документ призывает Евросоюз к более активному участию в урегулировании на востоке Украины и добиваться ввода туда миротворцев ООН.

Также ранее "Страна" приводила слова спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Арестовича. Он в конце 2020 года заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН, однако предлагает в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Кроме того, сообщалось, что президент Владимир Зеленский в прошлом негативно высказывался об идее ввести на Донбасс миротворцев.