В Китае проживает 1 411 780 000 человек. Оказалось, что численность населения в этой стране за последние 10 лет увеличилась на 72 миллиона или 5,38%.

Об этом со ссылкой на результаты седьмой Всекитайской переписи населения сообщает "Интерфакс".

По данным Государственного статистического управления Китая, в среднем численность населения страны последние 10 лет росла на 0,53% в год, в то время как с 2000 по 2010 год средний годовой рост составлял 0,57%.

По данным переписи, в Китае насчитывается 723 339 956 мужчин, то есть, 51,24% всего населения, женщин - 688 438 768, или 48,76%.

Численность трудоспособного населения Китая в возрасте от 16 до 59 лет составляет 880 млн человек. По итогам переписи, средний возраст китайского населения в настоящее время составляет 38,8 года.

По численности населения Китай сохраняет 1-е место среди всех стран мира. От него незначительно отстает Индия (более 1,389 млрд человек). На третьем месте США (более 331 млн человек).

Напомним, население США за 10 лет увеличилось почти на 23 миллиона человек.

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