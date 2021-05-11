По состоянию на утро вторника, 11 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 208 человек.

Напомним, что 10 мая, в стране было выявлено 2 817 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 609 человек. Падение идет вторые сутки.

Умерли за отчетные сутки 119 человек (с начала эпидемии 46 631 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 8 617 человек (с начала эпидемии - 1 777 370 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 89 детей и 34 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (325 человек), Харьковской области (213), Днепропетровской области (191), Запорожской области (169) и Николаевской области (132).

Ранее мы сообщали, что на планете стабилизируется число заражений и смертей от Covid-19, об этом заявил глава ВОЗ.

Так же мы рассказывали, что Билл Гейтс считает создание вакцины от Covid величайшим изобретением человечества, а микропроцессоры один из богатейших людей планеты поставил на второе место.