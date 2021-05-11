В Запорожье произошел необычный случай. Здесь 17-летний юноша раздобыл где-то полицейскую форму и вышел на улицы города обеспечивать порядок.

Об этом сообщает в сети пресс-служба МВД Украины.

"Патрульные получили вызов о конфликте с полицейским. Когда инспекторы прибыли на место, то очень удивились - перед ними был молодой парень в полицейском мундире и сам заявитель. Так инспекторы и познакомились со своим "коллегой". Его зовут Максим и ему всего 17 лет. Несмотря на свой возраст, юный "блюститель порядка" интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию.

Он очень ответственный и хочет жить в безопасном городе. Но решил пойти дальше и надел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в Запорожье.

Конечно, гражданским надевать форму полицейского запрещено, поэтому ее изъяли, а с родителями подростка будет проведена работа. Однако это не отменяет тот факт, что среди молодого поколения есть те, кто всячески стремится создать безопасное пространство для комфортной жизни и прилагает для этого максимум усилий.

Если парень не изменит своего желания быть блюстителем порядка в будущем, то мы ждем его в рядах Национальной полиции Украины. А пока - наладим с ним постоянное общение", - рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьму.

Так же мы рассказывали, что в Запорожье будут судить мужчину, который "цинично унижал" правоохранителей и угрожал им.