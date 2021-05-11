В понедельник, 10 мая, суд в Португалии поставил точку в трагической истории, когда три инспектора миграционной службы страны до смерти забили в аэропорту украинца Игоря Гуменюка.

Они были признаны виновными и получили тюремные сроки от семи до девяти лет. Об этом сообщает DW cо ссылкой на информационное агентство AP.

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца, жителя Львовской области. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.

"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - заявил судья в приговоре.

Суд Лиссабоне признал, что инспекторы били Игоря Гуменюка ногами и дубинками, который был в этот момент в наручниках, сломав таким образом его ребра. Это в свою очередь повлекло его смерть от удушения.

Напомним, в марте 2020 года житель Львовской области Игорь Гоменюк умер в изоляторе аэропорта Лиссабона после того, как его избили сотрудники Службы по делам иностранцев и границ. Гоменюк якобы пытался попасть в страну без визы, за что и был помещен в изолятор. Там у него случился приступ эпилепсии и его госпитализировали. Когда его состояние стабилизировалось, мужчину снова вернули в изолятор аэропорта, где его повторно избили, после чего Гоменюк скончался.

Португальское правительство в прошлом году было вынуждено заплатить семье погибшего более 700 000 евро компенсации. У Игоря Гуменюка в Украине осталась жена и двое детей.

Этот инцидент вызвал скандал в Португалии, в результате чего в отставку ушел глава миграционной службы страны. Это также привело к реорганизации ведомства.