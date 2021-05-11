Генеральный директор Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, которое внушает осторожный оптимизм на возможную победу над коронавирусом.

По его словам в мире наблюдается стабилизация числа заражений и смертей от Covd-19, что позволяет говорить о том, что ситуация вышла на определенное плато. В то же время, генеральный директор ВОЗ предупредил, что это "недопустимо высокое плато" и борьбу с коронавиурсом не стоит ослаблять.

Об этом передает агентство Reuters.

"Но это недопустимо высокое плато: на прошлой неделе было зарегистрировано более 5,4 млн случаев Covd-19 и почти 90 000 смертей", - рассказал доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Снижение количества заражений наблюдается в большинстве регионов, включая прежде всего Америку и Европу - это два региона, пострадавшие от болезни больше всего.

Добавим, что по состоянию на утро 11 мая в мире отмечено уже 158 616 506 случаев заражения Covd-19, больше всего в США, Индии и Бразилии. Умерли c начала пандемии 3 299 447 человек. Это данные университета имени Джона Хопкинса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии не разрешили снять маски вакцинированным от коронавируса.