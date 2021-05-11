В священной индийской реке Ганг, где недавно проходили массовые купания, обнаружили по меньшей мере три десятка тел людей, умерших, предположительно, от COVID-19. Трупы в реке обнаружили в индийском штате Бихар.

Об этом сообщает The Times of India.

Тела могли быть сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

Сообщается, в реке Ганг может находится около 100-150 тел умерших от ковида. В свою очередь газета The Tribune со ссылкой на местные власти сообщает, что в Ганге уже нашли 48 тел.

Окружной судья города Буксар Аман Самир заявил, что власти будут принимать строгие меры в отношении тех, кто сбрасывает в реку тела умерших от коронавируса без традиционного для индуизма сожжения на костре.

Отмечается, что власти начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с погребальными ритуалами. При этом расходы возьмет на себя правительство штата.

Ранее сообщалось, что врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза ("черная плесень") - редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами. Как утверждает издание India Today, этой болезни наиболее подвержены те, кто заражен COVID-19 или перенес эту инфекцию.

Индия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава страны, с начала эпидемии зарегистрировано свыше 22,6 млн случаев заболевания, 246 тыс. человек скончались. В настоящее время коронавирусной инфекцией в Индии болеют 3,7 млн человек.

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Напомним, что осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того президент России сказал, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса.

Позднее, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США) стало известно, что число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине может втрое превышать официальные данные.