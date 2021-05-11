Шведские ученые перечислили ряд способов, которые помогают существенно замедлить старение мозга. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

Специалисты рассказали, что на старение оказывает существенное влияние образ жизни. При этом незначительные изменения в повседневном режиме помогут улучшить здоровье мозга.

Как пояснил профессор психологии здоровья в Гетеборгском университете Магнус Линдвалль, с возрастом поведение все больше влияет на мозг. "Обычно говорят о трех видах стимуляции, полезных для мозга: физическая стимуляция, когнитивная стимуляция и социальная стимуляция", - сказал специалист.

Для того чтобы замедлить процесс старения, в первую очередь необходимо больше двигаться. Существует большое количество доказательств, что сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции.

Кроме того, для продления жизни мозга необходим хороший здоровый сон. Также на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет рацион. Правильный набор пищи должен включать в себя много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы, и необходимо стараться не набирать лишний вес.

Ученые добавляют, что важно позаботиться о хорошей микрофлоре кишечника. Так, 90 процентов гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10 процентов - в мозге. Необходимо употреблять больше клетчатки и питаться разнообразнее.

На здоровье мозга позитивное влияние оказывает хорошее психологическое самочувствие. Речь идет об отношениях с близкими, активности человека, наличии смысла и миссии жизни. Также необходимо всегда учиться чему-то новому, поскольку деятельность, которая требует концентрации и отработки для хорошего результата, стимулирует образование новых клеток мозга.

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