Кандидатура Александра Солженицына, получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе была выдвинута на эту награду параллельно с другими 75-ю претендентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованные документы академии наук Швеции.

В частности, кандидатуру Александра Солженицына предложили шесть человек, имеющих право выдвижения на литературную премию. В том числе профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области романских языков Яков Малкиел, который предлагал Солженицына еще годом раньше. В своем письме от 19 декабря 1969 года он отмечал, что выбор писателя "станет логичным".

Профессор истории литературы университета Умео Магнус фон Платен (Швеция) в своей мотивировке подчеркивал что Нобелевская премия сделала бы положение Солженицына "более надежным, по крайней мере в долгосрочной перспективе".

В 1970 году в седьмой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало. "Предложение было отклонено ранее", - коротко пояснил комитет.

Списки номинантов на Нобелевску премию держатся в секрете 50 лет.

Среди имен в обнародованном в понедельник списке много известных литераторов - бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Бёлль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Тарьей Весос.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года "за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк"), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена, чилийского поэта Пало Неруда (лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года "за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента") и французского писателя Андре Мальро.

Как сообщала "Страна", автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг поддержала женщину, которая высказалась против трансгендеров. За это легендарную писательницу начали публично травить.

Также мы писали о том, что наследники писателя Джона Рональда Руэла Толкина и голливудская студия Warner Bros договорились по поводу "Властелина колец" и "Хоббита".