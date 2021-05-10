Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что побочные эффекты анальгина могут быть смертельно опасными для человека.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.

"В силу своей дешевизны анальгин до сих пор очень популярен в Украине, хотя во многих странах его употребление запрещено, а в некоторых - ограничено", - написал Комаровский.

По мнению медика, данный препарат влияет на систему кроветворения и снижает уровень гемоглобина, а также разрушает некоторые формы лейкоцитов. Именно поэтому доктор говорит, что побочные эффекты от приема анальгина могут быть смертельно опасны.

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал семь способов, которые помогут определить обман при покупке лекарственных средств.

Также мы сообщали, что доктор рассказывал о симптомах, причинах и профилактике пищевых отравлений. Как пояснил врач, причинами пищевого отравления могут быть испорченные продукты, гнилые фрукты и овощи, несвежие яйца, а также грязная еда или вода.

А недавно доктор Комаровский ответил на семь главных вопросов про капли в нос для детей.