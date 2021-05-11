Во Франции в городе Бордо женщина напала с ножом на группу полицейских. В ответ они ее застрелили. Нападавшая скончалась от полученных ранений. Об этом передает телеканал BFM.

В настоящее время юридическое подразделение национальной полиции ведет расследование.

По сведениям телеканала, полицейские прибыли на вызов из-за того, что женщина угрожала ножом своему мужу. Отмечается, что она могла состоять на психиатрическом учете.

Ранее, 5 мая, во Франции мужчина облил жену горючей жидкостью и заживо сжег посреди улицы. Перед этим он поджег дом, где проживал с супругой и тремя детьми. Их в момент происшествия дома не было. Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за домашнее насилие. В настоящее время он задержан.

Как сообщала "Страна", во Франции военные написали открытое письмо Макрону об опасности исламизации их европейского государства. Силовики также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал США отменить все ограничения на экспорт вакцин от коронавируса COVID-19.