В Москве уборщик метрополитена после конфликта с полицейским ранил последнего ножом. Инцидент произошел в служебном помещении станции "Бульвар Рокоссовского". Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 мая со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сообщается, что 10 мая в служебном помещении станции метро "Бульвар Рокоссовского" у сотрудника полиции УВД на Московском метрополитене, осуществлявшего несение службы на данной станции, произошел словесный конфликт с сотрудником клининговой компании метрополитена, в ходе которого последний взял со стола кухонный нож и бросил его в сторону полицейского, причинив ему ранение.

Как отметили в главке, пострадавший старший сержант полиции попал в больницу, второй участник конфликта задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

Как сообщала "Страна", США хотят разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане. Также в качестве возможных мест дислокации выведенных рассматриваются государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.

Напомним, что под Тернополем экс-атошник зарезал ножом одного из шести мужчин, которые пришли к нему домой на разборки.