Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала повреждения насосной станции, школы в пригороде Донецка, а также жилого дома в Луганской области в результате обстрела.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в понедельник, 10 мая.

"Миссия зафиксировала свежие повреждения насосной станции в Киевском районе Донецка и действующей школы в поселке шахты "Трудовская", а также жилого дома в поселке Золотое-5 (Михайловка) Луганской области", - говорится в отчете.

Ранее в обстрелах насосной станции в Донецке в "ДНР" обвиняли украинскую сторону.

Кроме того, в ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе "Станицы Луганской", "Золотого" и "Петровского", а также "увидели оружие, нарушающее линии отвода", в ходе военного парада в Донецке, который проводила "ДНР".

Кроме того, в районе Изварино Луганской области (неподконтрольный Украине район Донбасса) миссия также сообщила о новых попытках помешать работе ее беспилотников с помощью создания помех сигналам GPS.

По данным СММ, в Донецкой области с вечера 7 мая до вечера 9 мая миссия зафиксировала 163 нарушения режима прекращения огня, включая 105 взрывов. В Луганской области - 23 нарушения режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов.

Напомним, ранее В "ДНР" сообщили о гибели мирного жителя после обстрела поселка шахты "Трудовская".

Также мы рассказывали, что ранее в Донецке обвинили ВСУ в обстреле детского сада.